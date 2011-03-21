nasti-apple

9000 знаков. Адвего - 100%. Выберу нескольких. Цены за 1000 знаков предлагайте сами
Копирайтинг33 заявки
Закрыт
14 лет назад
9000 знаков. Адвего - 100%. Выберу нескольких. Цены за 1000 знаков предлагайте сами
Тема: "Управление портфельным риском при кредитовании" Указывайте цены и сроки
Необходимо перевести на русский язык названия всех товаров представленных на сайте. Общее количество для перевода позиций – 2000. Пример требуемой работы: 10x LCD Screen Protector for Sony PSP 1000 2000 3000 ...
Указывайте цену
Есть "кривое" стихотворение собственного сочинения, необходимо переделать, чтобы было собственно на стихотворение похоже