nasti-apple

Яблочная nasti-apple

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

naamaarlorder
Татьяна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
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Анастасия - замечательный заказчик! Простое и приятное общение, оплата, как договаривались. Спасибо за сотрудничество!
Отличный человек и мастер слога ) Всем рекомендую!
Ответный отзыв