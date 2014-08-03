natalia1574

Нужно подобрать максимально полные списки ключевых слов по направлениям отдыха, странам и регионам. Целевая аудитория для которой подбираем: туристы, т.е. те, кто ищут варианты отдыха Все ключевые фразы разбиваем на логические группы. Примеры ключевых фраз: «туры в …», «путевки ...