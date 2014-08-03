natalia1574

Нужно подобрать максимально полные списки ключевых слов по направлениям отдыха, странам и регионам. Целевая аудитория для которой подбираем: туристы, т.е. те, кто ищут варианты отдыха Все ключевые фразы разбиваем на логические группы. Примеры ключевых фраз: «туры в …», «путевки ...
- Контекстная реклама7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть html-шаблон landing page Необходимо его наполнить информацией. Информация для наполнения: 1) логотип 2) телефоны и адрес 3) лозунг 4) заголовок и подзаголовок страницы + фоновая картинка в шапке 5) разместить текст и картинку подарка 6) Поменять email для получения заявок 7) Настроить время ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание сайта для турфирмы под ключ, можно шаблонный дизайн, на Wordpress, аналогичные http://tur46.com, http://make-travel.com.uaСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт8 лет назад
создать качественный продающий сайт для турагенства, подобрать шаблонный дизайн, сайт для примера- pradatravel.ua,Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт9 лет назад