Начнем с рико. Надо взять прайс и скопировать туда с сайта рико (www.ricoh. ru): 1. в столбец "полное описание" описание товара. (всместе с HTMLом!!) из всех трех вкладок ( Основные характеристики, Характеристики, Опции и расходные материалы). ...
- Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно написать прогу или скрипт на пхп для обработки эксэлевских файлов. Нам требуется скопировать из одного файла в другой (новый) все строчки, кроме тех, которые не соответствуют определенным параметрам. Либо удалить эти строчки из файла (в ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Для компании необходимо создать Интернет магазин. Дано: Хостинг с доменом, логотип (доделывается), немного денег. Требуется: 1. Взять готовый и проверенный временем скрипт интернет-магазина (желательно не собственная никому не известная разработка), максимум - немного доведенный до ума; 2. Слегка ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $60
Требуется разработать логотип для компании ООО "Мир техники". Основные направления деятельности компании: продажа, ремонт и обслуживание оргтехники, расходные материалы, широкоформатное оборудование. Конкурс – кто нарисует лучший логотип – того и деньги. Цвета: Серый (#999999 - #666666) + ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт18 лет назад