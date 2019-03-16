Графический дизайнер

Имею большой опыт разработки макетов для международных компаний, таких как: Procter & Gamble Ukraine, Kärcher, Kinder, Vaillant Group Ukraine, Райффайзен Банк Аваль, Johnny Walker, Bacardi и многих других. Разработаны макеты промо-акций, логотипов, рекламных буклетов, листовок, календарей, плакатов.

Обработка фото, цветокорекция, векторная графика...

Работаю быстро и качественно, нахожу подход к самому требовательному клиенту.

adobe photoshop, adobe illustrator, adobe premiere pro, adobe acrobat, coral, adobe indesign, dreamweaver