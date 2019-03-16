Здравствуйте, нужно разместить по всевозможным доскам обьявлений сообщение о продаже оборудования. Площадки Украины и СНГ
Графический дизайнер
Имею большой опыт разработки макетов для международных компаний, таких как: Procter & Gamble Ukraine, Kärcher, Kinder, Vaillant Group Ukraine, Райффайзен Банк Аваль, Johnny Walker, Bacardi и многих других. Разработаны макеты промо-акций, логотипов, рекламных буклетов, листовок, календарей, плакатов.
Обработка фото, цветокорекция, векторная графика...
Работаю быстро и качественно, нахожу подход к самому требовательному клиенту.
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- Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужо сделать Форму обратной связи для сайта по шаблону : https://zyubin.ru/saitostroenie/web-razrabotka/vsplyvayushaya-forma-obratnoj-svyazi.html Возможно уже есть готовые варианты.HTML-верстка28 заявокЗакрыт5 лет назад