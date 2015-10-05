Всем привет , необходимо реализовать несколько шаблонов для автоматизации работы наших групп в facebook. Подробности в переписке.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо обрисовать порядка 50 изображений для текстов сайта Пример страницы:[url=http://www.stis.ru/products/teplopakety-by-stis/]www.stis.ru/products/tepl...[/url] Прошу сразу озвучивать цены например какая стоимость данного изображения [url=http://www.stis.ru/images/products/teplopaket.png]www.stis.ru/images/produc...[/url] (5 элементов + одно изображение + 5 блоков текста) Можно целиком сумму за данный рисунок. ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать аудит безопасности двух сайтов, оба на wordpress. Адреса сайтов соискателю. От соискателя жду – 1) Пример отчета аудита 2) Цены, сроки. 3) Опыт. СпасибоТестирование сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день Необходим копирайтер Требования к тексту во вложение. Оплата моментальная, щедрая, без задержек. Огромный обьем работы. Сейчас требуется на тему: ремонт , измерительные приборы, ремонт автомобилей, судебная практика по авто. Прикладывайте к ответу пожалуйста 2 ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт8 лет назад