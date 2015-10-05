nickgusev

Николай nickgusev

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Инфографика отрисовка изображений для текстов

    Необходимо обрисовать порядка 50 изображений для текстов сайта  Пример страницы:[url=http://www.stis.ru/products/teplopakety-by-stis/]www.stis.ru/products/tepl...[/url]  Прошу сразу озвучивать цены например какая стоимость данного изображения [url=http://www.stis.ru/images/products/teplopaket.png]www.stis.ru/images/produc...[/url] (5 элементов + одно изображение + 5 блоков текста) Можно целиком сумму за данный рисунок. ...

    ИнфографикаОтрисовка изображения
    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен копирайт

    Добрый день Необходим копирайтер Требования к тексту во вложение. Оплата моментальная, щедрая, без задержек. Огромный обьем работы. Сейчас требуется на тему: ремонт , измерительные приборы, ремонт автомобилей, судебная практика по авто. Прикладывайте к ответу пожалуйста 2 ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад