Добрый день Необходим копирайтер Требования к тексту во вложение. Оплата моментальная, щедрая, без задержек. Огромный обьем работы. Сейчас требуется на тему: ремонт , измерительные приборы, ремонт автомобилей, судебная практика по авто. Прикладывайте к ответу пожалуйста 2 ...