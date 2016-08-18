53 года. Свободный человек.

Госуниверситет с отличием. 5 лет - изыскания для строительства. 6 лет - работа в НИИ. Снс, зав. отделом (гидротехника, гидравлика).

12 лет - директор и владелец строительного АО "Тепловодмонтаж".

5 лет - доставка и торговля японскими авто. Последние 2 года - проф. фотосъемка (рейтинг 7.00 в Нонстопфото), фотобанкинг, разработка логотипов и фирменного стиля.

Копирайтинг. На бирже контента Адвего работаю почти 2 года (входил в топ 200 авторов, «эксперт»), продано св. 500 работ. Сейчас больше работаю на стороне.

Строительство, особенно инженерные сети (кроме электрических), производство, оборудование и механизмы, автомобильные дела, фото, перевод текстов с английского. Здоровое питание. Кулинарные рецепты с фото (продано более 100). Другие темы (политические на грани фола, аналитика, памфлеты, пародии). Я немного знаю жизнь, поэтому пишу про то, что знаю. Гарантирую оригинальный контент для вашего сайта. Предлагаю другой уровень.

Работаю от $3/1000 – рерайт, описания товаров, оборудования и т.д. От 4-10/1000 с – копирайт, аналитика, продвижение, переводы, главстраницы и лендинги.

Иван Назаров

Примеры работ по темам - http://advego.ru/blog/read/master_search/1690705