noskovseo

Виктор noskovseo

 
30 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$108
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mel_17_1
25 летАрмения
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$108
10 баллов
5 лет назад
Сделать сайт на Wordpress
Спасибо за проект, было приятно работать. Рекомендую!
Задание выполнено на отлично. Исполнитель всегда на связи. Буду заказывать ещё
Ответный отзыв
pplilya1
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Необходимо сверстать главную страницу по ТЗ.
Все отлично, оплата в срок. Рекомендую.
Всё хорошо сверстал!
Ответный отзыв