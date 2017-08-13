Нужно выложить текста на сайт по ТЗ
Наполнение сайтов16 заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужно выложить текста на сайт по ТЗ
Есть 4 региональных сайта на вордпресс, нужно переверстать дизайн по макету Сайты с минимальным функционалом
Нужно сделать правки по сайту. Часть из них: - оптимизировать скорость загрузки - сверстать 2 всплывающих окна - сверстать страницу 404 Полный список предоставлю в личку
Необходимо переверстать старый сайт по новому psd макету.
Необходимо выполнить настройку инстаграма: - оформление - автопостинг - массфоловинг - найти блогеров
Необходимо сверстать главную страницу. Сайт на вордпрессе. ТЗ вышлю
Есть рабочий сайт. Нужно изменить старый шаблон на новый. При обычной смене сайт не работает. Новый шаблон есть.