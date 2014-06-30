Добрый день! Нужно написать несколько текстов для интернет магазина для взрослых. 1. СЕО-текст для главной. 2. Текст для раздела Про нас (кто мы, что мы). 3. Текст для раздела О доставке (куда доставляется, сколько стоит, как забирать и т.д., ...