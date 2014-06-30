Добрый день. Нужно сделать дизайн и верстку сайта музыкального сайта (прослушивание музыки онлайн). 80% это ajax и css. Дизайн отделен от кода и находится в phtml файлах. Минимализм приветствуется (минимум графики и картинок в дизайне). Лого картинкой, ...
- $100Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго дня. Необходимо изменить дизайн сайта без предварительной отрисовки. По сути изменение шрифтов, бэков и т.д. 80% это javascript, ajax, css. Дизайн отделен от кода, находится в phtml файлах. Пример "как хочется" покажу. Если сработаемся, то будет еще как минимум ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно написать несколько текстов для интернет магазина для взрослых. 1. СЕО-текст для главной. 2. Текст для раздела Про нас (кто мы, что мы). 3. Текст для раздела О доставке (куда доставляется, сколько стоит, как забирать и т.д., ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Доброго дня! Необходимо создать флеш-банер для интернет-магазина. Материалы (фото) в наличии, цвета и стиль тоже. Минимальная ширина 624 px c возможностью растягиваться (если банер вставлен в div шире, чем 624 px, то контентная часть остается по центру, а ...Баннеры11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день! Имеется парсер с зарубежного донора. На доноре поменялась структура страницы (изменился html код), поэтому парсер работает не совсем корректно. Необходимо его поправить. Парсер - 1 файлик, около 30 строк кода (необходимых к правке).Веб-программирование17 заявокЗакрыт10 лет назад