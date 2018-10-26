onebanan

Денис onebanan

 
39 летРоссия/Калининград
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Классные фирменные стили, логотипы, дизайны сайтов и сайты под ключ! Выделю среди конкурентов и увеличу продажи!

Фирменный стиль, Логотипы, Сайты под ключ, LANDING 

Проектирование, ДИЗАЙН САЙТОВ / ИНТЕРФЕЙСОВ, 3D 

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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ, СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ! 

- Более 300 проектов 

- Опыт более 7 лет 

- Только положительные отзывы 

- Довольные клиенты 

- Есть ООО, могу работать по договору! 

- Работаю ТОЛЬКО по предоплате 30%! 

- Конкурсы, мелкие заказы (баннер, визитка) НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! 

Дизайн сайтаЛоготип для сайта
Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$20/час
от $500от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$20/час
от $250от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $400от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$20/час
от $900от 30 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$20/час
от $300от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $600от 20 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$20/час
от $300от 7 дней
нет рейтинга
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