onlyfordle

Нужен скрипт автодобавления комментариев на сайты на движке DLE. Задается: - список сайтов - логин на всех сайтах - пароль на всех сайтах - текст комментария Скрипт добавляет комментарий в последнюю добавленную на сайты новость. На тех сайтах на которых необходим ...