onlyfordle

Требуется разработать ПО для анализа в реальном времени логов Apache и выявления различного рода атак (SQL Injection, ХSS и т.п.). PHP + MySQL. Подробности при личном общении (крайне желательно ICQ). Кроме оплаты непосредственно исполнителю, возможна оплата за идеи ...
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Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
9 лет назад
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сделал как в ТЗ. И даже раньше заявленного срока. После выполнения бесплатно внес небольшие дополнения о которых не говорилось в ТЗ. Всем рекомендую.