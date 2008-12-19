onlyfordle

Николай onlyfordle

 
37 летРоссия/Андреевка
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Анализатор логов Apache

    $1000

    Требуется разработать ПО для анализа в реальном времени логов Apache и выявления различного рода атак (SQL Injection, ХSS и т.п.). PHP + MySQL. Подробности при личном общении (крайне желательно ICQ). Кроме оплаты непосредственно исполнителю, возможна оплата за идеи ...

    PHPMySQLApache
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа со встроенным браузером

    Интерфейс программы содержит следующие элементы: 1) Поле со списком (элементы списка состоят из латинских букв + цыфры+знаки припинания). Каждый новый элемент с новой строки. пример: site1.ru site2.ru site3.ru 2) Шаблон ссылки Пример: http://{peremennaja}/user/ где {peremennaja} - это переменная 3) Браузер 4) Поле для ввода примечаний 5) ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скрипт автодобавления комментариев

    Нужен скрипт автодобавления комментариев на сайты на движке DLE. Задается: - список сайтов - логин на всех сайтах - пароль на всех сайтах - текст комментария Скрипт добавляет комментарий в последнюю добавленную на сайты новость. На тех сайтах на которых необходим ...

    DLE
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
disguiser
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Программа со встроенным браузером
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую.
Сделал как в ТЗ. И даже раньше заявленного срока. После выполнения бесплатно внес небольшие дополнения о которых не говорилось в ТЗ. Всем рекомендую.
Ответный отзыв