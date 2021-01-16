Разработка, создание веб-сайтов под ключ.

Предлагаю услуги по разработке уникального сайта под ключ:

• Современный, соответствующий всем международным нормам дизайн, согласно стандарту web 3.0

• Профессиональная верстка с использованием современных плагинов, скриптов и языков web-программирования

• Адаптивность ко всем мобильным устройствам (нет необходимости создавать отдельное мобильное приложение или мобильную версию, поскольку сайт сам адаптируется к любому девайсу)

• Полная кроссбраузерность (сайт одинаково отображается во всех основных браузерах)

• Разработка сайта с учетом последующей комплексной seo оптимизации.

• Интеграция с социальными сетями

• Функция мультиязычности

• Интуитивно понятный UX интерфейс

• Лучшие в мире CMS для управления контентом сайта

• Опыт работы с такими CMS: Joomla! CMS, WordPress, OpenCart, Magento, PrestaShop, Elgg, Dolphin7, Oxwall

• Генерация карты сайта (sitemap)

• Вся сопровождающая графика (иконки и т.д.)

• Предоставляю хостинг для размещения или переношу на хостинг клиента

• Прикрепляю домен клиента/помогаю с покупкой

• Оказываю техническую поддержку и консультации