Предлагаю услуги по разработке уникального сайта под ключ:
• Современный, соответствующий всем международным нормам дизайн, согласно стандарту web 3.0
• Профессиональная верстка с использованием современных плагинов, скриптов и языков web-программирования
• Адаптивность ко всем мобильным устройствам (нет необходимости создавать отдельное мобильное приложение или мобильную версию, поскольку сайт сам адаптируется к любому девайсу)
• Полная кроссбраузерность (сайт одинаково отображается во всех основных браузерах)
• Разработка сайта с учетом последующей комплексной seo оптимизации.
• Интеграция с социальными сетями
• Функция мультиязычности
• Интуитивно понятный UX интерфейс
• Лучшие в мире CMS для управления контентом сайта
• Опыт работы с такими CMS: Joomla! CMS, WordPress, OpenCart, Magento, PrestaShop, Elgg, Dolphin7, Oxwall
• Генерация карты сайта (sitemap)
• Вся сопровождающая графика (иконки и т.д.)
• Предоставляю хостинг для размещения или переношу на хостинг клиента
• Прикрепляю домен клиента/помогаю с покупкой
• Оказываю техническую поддержку и консультации
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