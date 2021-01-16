owtexpert

Сергей owtexpert

 
59 летУкраина/Херсон
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка, создание веб-сайтов под ключ.

 Предлагаю услуги по разработке уникального сайта под ключ:

    • Современный, соответствующий всем международным нормам дизайн, согласно стандарту web 3.0

    • Профессиональная верстка с использованием современных плагинов, скриптов и языков web-программирования

    • Адаптивность ко всем мобильным устройствам (нет необходимости создавать отдельное мобильное приложение или мобильную версию, поскольку сайт сам адаптируется к любому девайсу)

    • Полная кроссбраузерность (сайт одинаково отображается во всех основных браузерах)

    • Разработка сайта с учетом последующей комплексной seo оптимизации.

    • Интеграция с социальными сетями

    • Функция мультиязычности

    • Интуитивно понятный UX интерфейс

    • Лучшие в мире CMS для управления контентом сайта

    • Опыт работы с такими CMS: Joomla! CMS, WordPress, OpenCart, Magento, PrestaShop, Elgg, Dolphin7, Oxwall

    • Генерация карты сайта (sitemap)

    • Вся сопровождающая графика (иконки и т.д.)

    • Предоставляю хостинг для размещения или переношу на хостинг клиента

    • Прикрепляю домен клиента/помогаю с покупкой

    • Оказываю техническую поддержку и консультации

WordPressOpenCartJoomlaMagentoPrestashopSEO-оптимизация
Портфолио