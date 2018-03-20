Виконати ручний рерайтинг статті про порівняння corded та cordless circular saw. Дотримуватись вимог до структури тексту, включаючи H1, H2, FAQ. Використовувати ключові слова з Surferseo, забезпечити унікальність та перевірити текст на помилки.
- $13Рерайтингнет заявокЗакрыт2 года назад
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Необхідно провести ручний рерайтинг статті англійською мовою на тему 'what is table saw rip capacity'. Включити оригінальні заголовки, відповіді на специфічні запитання та використати ключі зі списку Surferseo. Текст має бути унікальним з урахуванням вимог до структури та оформлення.Рерайтинг5 заявокЗакрыт2 года назад
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Здійснити ручний рерайт статті англійською мовою на тему 'wood glue food safe'. Текст повинен відповідати вимогам Surferseo, включати ключі, мати унікальність від 80%, відповідати стилю авторського блогу та містити відповіді на запитання щодо безпечного клею для дерева.Рерайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
- $22
Завдання полягає в ручному рерайті статті англійською мовою на тему 'wood glue food safe'. Вимоги включають максимальне використання ключевих слів, створення цікавого заголовка та мікро анонсу, а також формування FAQ. Унікальність тексту повинна бути від 80%.Рерайтинг1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется качественный ручной рерайт статьи на английском языке из нескольких источников с уникальностью от 80%. Объем текста должен составлять 10000-12000 сбп. Задание является тестовым, успешное выполнение может привести к долгосрочному сотрудничеству.Рерайтинг5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется 2 ролл-апа (ролл-баннера). Есть логотип, сайт с описанием проекта, - на основании этого материала нужно разработать макеты. Файлы psd и pdf для печати.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Перевод текста с русского на польский, объём 1075 слов. Текст будет использоваться для озвучки видеоролика.Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно перерисовать слайд презентации, нужен файл Photoshop или Pixelmator, так чтобы потом можно было редактировать текст. Цвета уровней изменить на: 1 - RGB 34,196,233 2 - бронза 3 - серебро ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
перевод текста с английского на русский, 11400 знаковПереводы1 исполнительЗавершен7 лет назад