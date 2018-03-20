p2p001

Андрей Балашов p2p001

 
51 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ручний рерайтинг статті англійською

    $13

    Виконати ручний рерайтинг статті про порівняння corded та cordless circular saw. Дотримуватись вимог до структури тексту, включаючи H1, H2, FAQ. Використовувати ключові слова з Surferseo, забезпечити унікальність та перевірити текст на помилки.

    Рерайт статей
    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ручний рерайтинг статті англійською (не синонімайз, не AI)

    $11

    Необхідно провести ручний рерайтинг статті англійською мовою на тему 'what is table saw rip capacity'. Включити оригінальні заголовки, відповіді на специфічні запитання та використати ключі зі списку Surferseo. Текст має бути унікальним з урахуванням вимог до структури та оформлення.

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ручний рерайт статті англійською - не синонімайз і не AI

    $22

    Здійснити ручний рерайт статті англійською мовою на тему 'wood glue food safe'. Текст повинен відповідати вимогам Surferseo, включати ключі, мати унікальність від 80%, відповідати стилю авторського блогу та містити відповіді на запитання щодо безпечного клею для дерева.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Ручний (не синонімайзером чи АІ) рерайт статті англійською

    $22

    Завдання полягає в ручному рерайті статті англійською мовою на тему 'wood glue food safe'. Вимоги включають максимальне використання ключевих слів, створення цікавого заголовка та мікро анонсу, а також формування FAQ. Унікальність тексту повинна бути від 80%.

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Качественный ручной рерайт статьи на английском

    Требуется качественный ручной рерайт статьи на английском языке из нескольких источников с уникальностью от 80%. Объем текста должен составлять 10000-12000 сбп. Задание является тестовым, успешное выполнение может привести к долгосрочному сотрудничеству.

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод

    перевод текста с английского на русский, 11400 знаков

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

FasterWork
Филипп 
25 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
25 отзывов(-3)
$20
10 баллов
2 года назад
Ручний рерайт статті англійською - не синонімайз і не AI
Отличный заказчик, чётко поставил ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству, всё на высоте.
Задание выполнено вовремя, все требования ТЗ учтены. Высокий уровень уникальности текста, высокий уровень использования ключевых слов, качественный ручной рерайтинг из нескольких источников.
Ответный отзыв
Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Разработка макета ролл-апа (ролл-баннера)
Все супер, рекомендую Андрея как адекватного заказчика.
Замечательный иллюстратор. Креативно, пунктуально, хорошая коммуникация. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста с русского на польский
Замечательный заказчик! очень приятно сотрудничать!
Перевод с русского на польский. Качественно, профессионально, в соответствии с графиком. Отличная коммуникация. Рекомендую.
Ответный отзыв
sentaurea
Виктория 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Перерисовать слайд презентации
Хороший заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
Замечательный исполнитель, отличная качественная работа, буду обращаться ещё! Профессиональная коммуникация, 5+. Рекомендую.
Ответный отзыв
Broon
58 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Перевод
Отличное сотрудничество. Постановка задачи четкая, оплата в срок, коммуникация на уровне.
Очень профессионально, чётко, оперативно. Отличная коммуникация и ответственность.
Ответный отзыв