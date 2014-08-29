Требуется разработать автоматизированный тест на Java, который: 1. проверяет внутренние ссылки на сайте на доступность (код 200) и на совпадение конечного URL c исходным в ссылке (не было редиректа) 2. проверяет ...
- $130Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $450
Необходимо профессионально сверстать 14 макетов красивого адаптивного дизайна (12 ColGrid). Всего 14 шт. Есть похожие. Требуется профессионал с большим портфелем работ, уверенными знаниями современных методов вёрстки. Обязательно с примерами работ адаптивных ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $200
Необходимо профессионально ДОверстать макеты НЕадаптивного дизайна (фикс 1000px). Шаблоны страниц реализованы на шаблонизаторе для Bootstrap3. Пожалуйста, если у вас нет работ в портфеле и положительных отзывов – не отписывайтесь. ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо профессионально ДОверстать макеты НЕадаптивного дизайна (фикс 1000px). Сроки не горят, но и неделю ждать не будем :) Пожалуйста, если у вас нет работ в портфеле и ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Добрый день! Куплен офигительный набор шаблонов для Bootstrap 3. Из них и надо будет собирать готовые макеты. То есть всё как обычно, только вместо привычного .psd вы получаете .jpg, где указано ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад