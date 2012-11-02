Беру работы по низким ценам + отзыв.

1. Продвижение запросов топ: "квилтинг для начинающих", "установка антивируса", "установка windows", "восстановление флешек", "продам", "пэчворк интернет магазин", "инструменты для пэчворка", "квилтинг для начинающих" и тд.

2. Опыт работы в SEO(помощник-оптимизатора);

3. Разработка интернет магазинов на CMS: Modx, joomla!.

4. Опыт ведения проектов (Менеджер по проектам)