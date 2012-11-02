Беру работы по низким ценам + отзыв.
1. Продвижение запросов топ: "квилтинг для начинающих", "установка антивируса", "установка windows", "восстановление флешек", "продам", "пэчворк интернет магазин", "инструменты для пэчворка", "квилтинг для начинающих" и тд.
2. Опыт работы в SEO(помощник-оптимизатора);
3. Разработка интернет магазинов на CMS: Modx, joomla!.
4. Опыт ведения проектов (Менеджер по проектам)
Действие аккаунта приостановлено!
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 40 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $5
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