pavel_piller

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Есть самописная CMS на php, предназначенная для создания лендингов. Сейчас она работает по принципу один сайт - один шаблон, частично изменяемый. Возможности админки по редактированию страниц невелики, нужно их расширить. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Требования: умение отслеживать эффективность объявлений, умение повышать эффективность объявлений, умение пользоваться adwords editor. Для начала работы необходимо выполнить тестовое задание: Подберите 20 запросов и напишите 20 объявлений по тематике "Исцеляющий импульс ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт12 лет назад