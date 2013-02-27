Нужен специалист, по раскрутке сайта Необходимо нарастить ссылочную массу с хорошим весом, чтоб поднять выдачу в поисковиках сайт: www.biomir.kiev.ua
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
нужно привязать 1с к интернет магазину. Сайт сделан на джумле www.biomir.kiev.ua моуль тут: http://1c-virtuemart.ru/Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно привязать интернет магазин biomir.kiev.ua к программе учёта "мой склад" Магазин написан на ДжумлеИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить шаблон сайта сделанный на prestashop. Поменять там все настройки на наши и внести 10 товаров Адрес сайта http://elle-mios.com Жду ваших предложений. ЕленаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать строительную тендерную площадку. На готовый сайт который разработан в Joomla. Пример как на сайте https://www.remontnik.ru/ С тем различием, что необходимо только 2 города. При хорошем исполнении работы, возможно дальнейшее ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. Добавить блок быстро найти товары исходя из критериев возраста или пола ребенка, по цене и по наличию. 2. Сделать блок «новинки» по принципу существующего блока «акционные товары» 3. Прочие ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад