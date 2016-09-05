peterdaryin

Фронтенд-разработка: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Joomla

Предлагаю услуги фронтенд-разработчика: HTML+CSS+JavaScript. Занимаюсь версткой лендинг-страниц и многостраничных сайтов на Joomla информационного характера (интернет-магазинами не занимаюсь). Верстаю по готовым PSD-макетам. Имею опыт адаптивной верстки. Хорошо владею JavaScript: могу реализовать всевозможные красивые эффекты на странице с использованием JavaScript- и CSS3-анимаций. Умею разбираться в чужом коде, могу заниматься исправлением/доработкой существующих проектов.