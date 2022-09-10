3D-моделирование, визуализация, архитектура, экстерьер, ландшафтный дизайн, редактирование и корректура

Привет, меня зовут Диана駱

Делаю:

3D-моделирование

Экстерьерная визуализация

Проектирование жилых и общественных зданий

Ландшафтный дизайн

Редактирую и корректирую тексты

Инструменты:

Autodesk 3ds max + Corona

Graphisoft Archicad

Autodesk AutoCAD

Artlantis Studio

Lumion

SketchUp

Adobe Photoshop

Adobe Acrobat

Adobe InDesign

Всегда готова обсудить проект не только в переписке, но и голосом. Телеграм, скайп - как вам удобно.

Гарантирую качество работ и соблюдение сроков.