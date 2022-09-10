3D-моделирование, визуализация, архитектура, экстерьер, ландшафтный дизайн, редактирование и корректура
Привет, меня зовут Диана駱
Делаю:
3D-моделирование
Экстерьерная визуализация
Проектирование жилых и общественных зданий
Ландшафтный дизайн
Редактирую и корректирую тексты
Инструменты:
Autodesk 3ds max + Corona
Graphisoft Archicad
Autodesk AutoCAD
Artlantis Studio
Lumion
SketchUp
Adobe Photoshop
Adobe Acrobat
Adobe InDesign
Всегда готова обсудить проект не только в переписке, но и голосом. Телеграм, скайп - как вам удобно.
Гарантирую качество работ и соблюдение сроков.