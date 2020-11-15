Евгений, создал отличные визитки и после этого я также заказал у него вывески для автосервиса. Я рассказал ему что хочу. Он сделал образец и по нему я уже внес коррекции. Допиливали раза 2 и он всё это время выслушивал и старался сделать, так как нужно мне. И всё получилось отлично. С вывесками мы не могли придумать как будет лучше. Пробовали несколько раз. И приняли вариант, который предложил Евгений. Этот вариант подошел лучше всего. Спасибо. Буду обращаться еще не раз...