Настройка и продвижение рекламных компаний в Google AD world, Facebook, Instagram итд
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт4 года назад
- $50
Доделать сайт на WordPress www.pitbox.us 1. Настроить правильную работу, посмотреть и подсказать как лучше для вида, работы и клиентов (ссылки, переходы, формы, контакты, капча). 2. При входе на сайт совсем не плавная,очень быстрая, и ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Оптимизировать сайт на WordPress www.pitbox.us 1. Настроить правильную работу, посмотреть и подсказать как лучше для вида, работы и клиентов (ссылки, переходы, формы, контакты, капча). a. При входе на сайт заставка дерганая,очень быстрая, и ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Создать рекламную визитку для автосервиса, две стороныДизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
У меня был сайт много лет назад. Сейчас хочу его востановить или создать похожий. Вот его архив: https://web.archive.org/web/20160313141049/http://pit-box.ru/Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
4 года назад
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений, общаться было приятно. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Евгений, создал отличные визитки и после этого я также заказал у него вывески для автосервиса. Я рассказал ему что хочу. Он сделал образец и по нему я уже внес коррекции. Допиливали раза 2 и он всё это время выслушивал и старался сделать, так как нужно мне. И всё получилось отлично. С вывесками мы не могли придумать как будет лучше. Пробовали несколько раз. И приняли вариант, который предложил Евгений. Этот вариант подошел лучше всего. Спасибо. Буду обращаться еще не раз...