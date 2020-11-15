pit280881

Сергей pit280881

 
43 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$20
10 баллов
4 года назад
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Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений, общаться было приятно. Мои рекомендации!
Евгений, создал отличные визитки и после этого я также заказал у него вывески для автосервиса. Я рассказал ему что хочу. Он сделал образец и по нему я уже внес коррекции. Допиливали раза 2 и он всё это время выслушивал и старался сделать, так как нужно мне. И всё получилось отлично. С вывесками мы не могли придумать как будет лучше. Пробовали несколько раз. И приняли вариант, который предложил Евгений. Этот вариант подошел лучше всего. Спасибо. Буду обращаться еще не раз...
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