Нужен разработчик со знанием TypeScript, ReactJS, Emotion для разработки UI Kit С опытом, для совместной работы над проектом и помощи в освоении TypeScript и ReactJS. Не для фирм и команд.
- $1000Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть XHTML страница нужно переделать вернхнюю часть под новый дизайн. Понадобятся знания jQuery и опыт с Bootstrap. Фаилы дизайна и страницы dashboard.html https://dl.dropbox.com/u/586377/isotope_7.zip https://dl.dropbox.com/u/586377/ADD_FILES_V2.psd.zipHTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно разобраться почему на странице вывода продкутов не срабатывает фильтр function acdc_filter( $query ) { if ( is_taxonomy( 'bc_prod_type' ) ) { $query->query_vars['meta_query'] = array( 'key' => '_bc-product-wattage', 'value' => 'bc-dc' ); ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Доработать начатый проект http://webrevmarketing.com/NPM/ работающий на MagentoВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Сделать чтобы на странице http://elf-test.monthsof.me/rjjohnston/stories/genevieve по умолчанию срабатывала сортировка COVER здесь функции которые уже используются http://elf-test.monthsof.me/js/script_minimal.js Сам плагин http://isotope.metafizzy.co/demos/basic.htmlВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Я ищу хорошего веб разработчика, под разнообразные проекты.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Доделать или переделать небольшой jQuery скрипт. Он должен работать примерно как на етой странице www.sprint.com 4 блока с анимацией при наведении мышкой. Я тут сделал кое что. Но там все прыгает и в Firefox последний ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Для ресурса www.befun.co.il нужно разработать несколько модификаций. Для тех кто серьёзно подходит к работе, имеющих опыт в подобном деле, не дилетантов.Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужен дизайн и верстка сайта развлекательного направления, афиша, обзор, список заведений итд. Структура сайта наподобие http://afisha.mail.ru/ дизайн легкий, в основном html коддинг и иконки. Сайт на CMS DLe поэтому нужна верстка нескольких шаблонов.HTML-верстка15 заявокЗакрыт17 лет назад