pmccarenko

Павел pmccarenko

 
44 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Два gif-баннера на автотематику

    Требуется создание двух анимированных gif-баннеров. В каждом по 2 фрейма. Размеры баннеров 728х90 и 120х600. Максимальный размер файла 50 Кб.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программа обработки прайсов поставщиков товаров

    Требуется написать программу обработки прайс-листов поставщиков товаров. Программу нужно реализовать на Delphi 7 + KADao + MS Access Основные требования к программе: Возможность Импорта из xls,csv форматов. Возможность сравнения с предыдущими прайсами поставщиков (выделение новых позиций, изменение цены). Формирование ...

    Delphi
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Регулярные выражения для выделения свойств товаров

    Требуется написать много регулярных выражений для выделения свойств товаров (числовых и текстовых в виде отдельных полей БД) и записать их в соответствующие таблицы БД. Свойства товаров представлены в отдельной таблице БД в виде отпарсенных из ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимированный gif-баннер из двух кадров

    Требуется баннер формата 728х90 для рекламы каталога компьютерных мониторов. Фон из нескольких красивых и ярких мониторов. Баннер должен хорошо бросаться в глаза (это важно!!!!). Поверх надпись "Мониторы: Детальный подбор по параметрам" и в правом верхнем углу ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Два gif-баннера на автотематику
Все супер! рекомендую всем к сотрудничеству!
С заданием справился в сроки, АДЕКВАТЕН!
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