pmccarenko

Требуется создание двух анимированных gif-баннеров. В каждом по 2 фрейма. Размеры баннеров 728х90 и 120х600. Максимальный размер файла 50 Кб.
- Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется создать CMS Интернет-Магазина с использованием технологии Java Server Pages. Детальное ТЗ в приложенном файлеСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать программу обработки прайс-листов поставщиков товаров. Программу нужно реализовать на Delphi 7 + KADao + MS Access Основные требования к программе: Возможность Импорта из xls,csv форматов. Возможность сравнения с предыдущими прайсами поставщиков (выделение новых позиций, изменение цены). Формирование ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать много регулярных выражений для выделения свойств товаров (числовых и текстовых в виде отдельных полей БД) и записать их в соответствующие таблицы БД. Свойства товаров представлены в отдельной таблице БД в виде отпарсенных из ...Базы данных2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется баннер формата 728х90 для рекламы каталога компьютерных мониторов. Фон из нескольких красивых и ярких мониторов. Баннер должен хорошо бросаться в глаза (это важно!!!!). Поверх надпись "Мониторы: Детальный подбор по параметрам" и в правом верхнем углу ...Баннеры17 заявокЗакрыт13 лет назад