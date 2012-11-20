pregop

Ереп pregop

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Профессионально занимаюсь дизайном 5 лет.
Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#627
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1146
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#1250
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1484
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2330
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2659
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3271
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#4330
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