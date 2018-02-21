ramchikl

Роман ramchikl

 
36 летУкраина/Днепр
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
SEO специалист

Стаж более 2-х лет. Опытный специалист. 

Качественная реклама в Google Adwords, Яндекс Директ, Begun, Facebok,Вконтакте, Bing

Понимание принципов повышения CTR,ROI. 

Настройка и работа с Analytics и Метрикой, связь аккаунтов. 

Определение и установка целей. 

Настройка UTM меток для удобного отслеживания трафика. 

Подбор и обработка семантического ядра. Подбор ключевых слов и минус слов. 

Составление релевантных объявлений и правильный выбор посадочных страниц. 

Большой опыт в e commerce проектах.

·       Опыт винтернет маркетинге - 5 лет;

·       Опытработы SEOспециалистом более 3 лет;

·       Опыт вмедийной и контекстной рекламе более 2 лет;

·       Работа сбиржами ссылок;

·       Внутренняяи внешняя оптимизация сайта;

·       Аудитсайтов;

·       Работа с GoogleAnalytics, Яндекс Метрика, GoogleTag Manager

·       Работа ссемантическим ядром;

·       Работа синструментами SemRush, Ahrefs, SerpStat и многоедругое;

·       Работа с Google Adwords и ЯндексДирект

·       Опытразработки и внедрения стратегий продвижения;

·       ВыполнениеKPI;

·       Построенияструктуры сайта;

·       Подготовкапрезентаций и защита результатов;

·       Опытпланирования и проведения рекламных компаний в интернете;

·       Работа с крупными сайтами и порталами;

·       Знания HTML,CSS, Photoshop, Joomla, WordPress, PrestaShop;

·       ПродвижениеYouTube каналов;

·       Опытвыступления на профессиональных конференциях;

·       Опытнаписания статей по маркетинговым инструментам;

·       Английскийязык – Upper Intermediate

WordPressHTMLCSSJoomlaPrestashopPhotoshopСемантическое ядроGoogle Ads