Стаж более 2-х лет. Опытный специалист.
Качественная реклама в Google Adwords, Яндекс Директ, Begun, Facebok,Вконтакте, Bing
Понимание принципов повышения CTR,ROI.
Настройка и работа с Analytics и Метрикой, связь аккаунтов.
Определение и установка целей.
Настройка UTM меток для удобного отслеживания трафика.
Подбор и обработка семантического ядра. Подбор ключевых слов и минус слов.
Составление релевантных объявлений и правильный выбор посадочных страниц.
Большой опыт в e commerce проектах.
· Опыт винтернет маркетинге - 5 лет;
· Опытработы SEOспециалистом более 3 лет;
· Опыт вмедийной и контекстной рекламе более 2 лет;
· Работа сбиржами ссылок;
· Внутренняяи внешняя оптимизация сайта;
· Аудитсайтов;
· Работа с GoogleAnalytics, Яндекс Метрика, GoogleTag Manager
· Работа ссемантическим ядром;
· Работа синструментами SemRush, Ahrefs, SerpStat и многоедругое;
· Работа с Google Adwords и ЯндексДирект
· Опытразработки и внедрения стратегий продвижения;
· ВыполнениеKPI;
· Построенияструктуры сайта;
· Подготовкапрезентаций и защита результатов;
· Опытпланирования и проведения рекламных компаний в интернете;
· Работа с крупными сайтами и порталами;
· Знания HTML,CSS, Photoshop, Joomla, WordPress, PrestaShop;
· ПродвижениеYouTube каналов;
· Опытвыступления на профессиональных конференциях;
· Опытнаписания статей по маркетинговым инструментам;
· Английскийязык – Upper Intermediate
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