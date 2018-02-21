SEO специалист

Стаж более 2-х лет. Опытный специалист.

Качественная реклама в Google Adwords, Яндекс Директ, Begun, Facebok,Вконтакте, Bing

Понимание принципов повышения CTR,ROI.

Настройка и работа с Analytics и Метрикой, связь аккаунтов.

Определение и установка целей.

Настройка UTM меток для удобного отслеживания трафика.

Подбор и обработка семантического ядра. Подбор ключевых слов и минус слов.

Составление релевантных объявлений и правильный выбор посадочных страниц.

Большой опыт в e commerce проектах.

· Опыт винтернет маркетинге - 5 лет;

· Опытработы SEOспециалистом более 3 лет;

· Опыт вмедийной и контекстной рекламе более 2 лет;

· Работа сбиржами ссылок;

· Внутренняяи внешняя оптимизация сайта;

· Аудитсайтов;

· Работа с GoogleAnalytics, Яндекс Метрика, GoogleTag Manager

· Работа ссемантическим ядром;

· Работа синструментами SemRush, Ahrefs, SerpStat и многоедругое;

· Работа с Google Adwords и ЯндексДирект

· Опытразработки и внедрения стратегий продвижения;

· ВыполнениеKPI;

· Построенияструктуры сайта;

· Подготовкапрезентаций и защита результатов;

· Опытпланирования и проведения рекламных компаний в интернете;

· Работа с крупными сайтами и порталами;

· Знания HTML,CSS, Photoshop, Joomla, WordPress, PrestaShop;

· ПродвижениеYouTube каналов;

· Опытвыступления на профессиональных конференциях;

· Опытнаписания статей по маркетинговым инструментам;

· Английскийязык – Upper Intermediate