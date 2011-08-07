rawgeek

Станислав rawgeek

 
34 годаТаиланд/Бангкок
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Специалист по развитию и поддержки интернет магазинов.

Занимаюсь разработкой и оптимизацией онлайн магазинов на базе osCommerce и Magento.

Так же разработкой плагинов и шаблонов для этих платформ.

Языки программирования: PHP, CSS, HTML, JAVA, jQuery, prototype, MySQL, Zend PHP Framework

Дополнительно: Photoshop, Illustrator, Sony Vegas (ексерт)

Закончил университет в англии: University of Bradford

Специальность: BSc Computer System Administration

На данный момент нахожусь в Тайланде

PHPMySQLHTMLCSSMagentojQueryJavaIllustratorPhotoshop
Портфолио
Интернет-магазины
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