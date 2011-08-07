Специалист по развитию и поддержки интернет магазинов.
Занимаюсь разработкой и оптимизацией онлайн магазинов на базе osCommerce и Magento.
Так же разработкой плагинов и шаблонов для этих платформ.
Языки программирования: PHP, CSS, HTML, JAVA, jQuery, prototype, MySQL, Zend PHP Framework
Дополнительно: Photoshop, Illustrator, Sony Vegas (ексерт)
Закончил университет в англии: University of Bradford
Специальность: BSc Computer System Administration
На данный момент нахожусь в Тайланде
Портфолио
- Webmental IT Website122 просмотра
- Beerain Ltd Website144 просмотра
- Big Trees Village Website148 просмотров
- My Lahore Web Site131 просмотр
- Velaclothing107 просмотров
Интернет-магазины
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