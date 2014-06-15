Здравствуйте! Ищем человека в команду, который сможет профессионально адаптировать уже сверстанные макеты нашей студией на движки, такие как DLE и WordPress. На данный момент, есть два дизайна нуждающихся в адаптации. Внимательно рассмотрю все ваши заявки, так что опишите ...
О команде и деятельности: Наши проекты заняли свою нишу в рунете, и на данный момент мы выходим на западный рынок.
Если Вы специалист в какой-либо сфере IT и хотите к нам в команду, пишите мне в личку, постараюсь устроить.
О себе вкратце: Точен, пунктуален, ахуенен.
- HTML-верстка16 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Есть проект работающий на движке DataLife Engine, на который нужно натянуть уже готовый, сверстанный макет. Верстка грамотная и простая. Сложного в принципе ничего нет, но нужно так же грамотно и просто её натянуть на движок. Внимательно рассмотрю ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1800
Здравствуйте! Необходимо написать сео-копирайт для комп. игр. Работа на длительный срок, нужно описывать хотя бы по 3 игры в день по 600 символов. Всего база на 1000 игр.Копирайтинг38 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Наша команда ищет партнера на должность контент-мейкера, для сайтов на тематику фильмы и игры. Наши требования: - интерес к работе - ответственность Наши условия: - своевременная, системная оплата - свободный график - удобная отчетность - позитивная команда - повышение оплаты и бонусы - долгосрочное ...Наполнение сайтов151 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Наша команда ищет профессионала, который сможет составлять описания на новинки кино и компьютерных игр, которые будут публиковаться на сайте. Наши требования: - опыт работы в подобной среде - интерес к работе - высокая грамотность - высокая уникальность ...Копирайтинг158 заявокЗакрыт9 лет назад
В связи с закрытием файлообменника Letitbit.net нам необходим скрипт, который: 1) Скачает все файлы с Letitbit из публикаций сайта. 2) Зальёт все файлы на nitroflare. 3) Заменит ссылки в публикациях с старого файлообменника на новый. Общее количество публикаций, около ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нам необходимо хорошее семантическое ядро и на его базе качественный копирайтинг для разделов с жанрами фильмов. Объем материала большой, около 10 категорий, примерно по 3к-3300 символов. Требования: Опыт работы и знание дела. Пунктуальность и грамотность. Хорошая репутация.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Нам нужен человек или команда, которые составят хорошее семантическое ядро и на его базе смогут выполнить качественный копирайтинг для разделов с жанрами фильмов и игр. Объем материала большой, около 30-35 категорий, примерно по 3к-3300 символов. Требования: Опыт работы ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Нужен человек который составит 2-3 Seo текста на адальт тематику, около 2к символов каждый, на английском языке.Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Игровой портал, который нуждается в копирайте (описании) к играм. Заказы будут на 2 игры в день по ~800 символов, стабильно.Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад