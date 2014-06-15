readman42

Артур readman42

 
31 годУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

О команде и деятельности: Наши проекты заняли свою нишу в рунете, и на данный момент мы выходим на западный рынок.

Если Вы специалист в какой-либо сфере IT и хотите к нам в команду, пишите мне в личку, постараюсь устроить.

О себе вкратце: Точен, пунктуален, ахуенен.

  • Верстальщик макетов и адаптация на движки DLE, Wordpress

    Здравствуйте! Ищем человека в команду, который сможет профессионально адаптировать уже сверстанные макеты нашей студией на движки, такие как DLE и WordPress. На данный момент, есть два дизайна нуждающихся в адаптации. Внимательно рассмотрю все ваши заявки, так что опишите ...

    WordPressDLE
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натянуть сверстанный шаблон на DLE

    Здравствуйте. Есть проект работающий на движке DataLife Engine, на который нужно натянуть уже готовый, сверстанный макет. Верстка грамотная и простая. Сложного в принципе ничего нет, но нужно так же грамотно и просто её натянуть на движок. Внимательно рассмотрю ...

    DLE
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сео копирайт для комп. игр

    $1800

    Здравствуйте! Необходимо написать сео-копирайт для комп. игр. Работа на длительный срок, нужно описывать хотя бы по 3 игры в день по 600 символов. Всего база на 1000 игр.

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент-мейкер на сайт с фильмами и играми

    Добрый день! Наша команда ищет партнера на должность контент-мейкера, для сайтов на тематику фильмы и игры. Наши требования: - интерес к работе - ответственность Наши условия: - своевременная, системная оплата - свободный график - удобная отчетность - позитивная команда - повышение оплаты и бонусы - долгосрочное ...

    Наполнение сайтов151 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автор на игровой портал

    Добрый день! Наша команда ищет профессионала, который сможет составлять описания на новинки кино и компьютерных игр, которые будут публиковаться на сайте. Наши требования: - опыт работы в подобной среде - интерес к работе - высокая грамотность - высокая уникальность ...

    Копирайтинг158 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт для перезаливки файлов

    В связи с закрытием файлообменника Letitbit.net нам необходим скрипт, который: 1) Скачает все файлы с Letitbit из публикаций сайта. 2) Зальёт все файлы на nitroflare. 3) Заменит ссылки в публикациях с старого файлообменника на новый. Общее количество публикаций, около ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сео копирайт для категорий с фильмами

    Нам необходимо хорошее семантическое ядро и на его базе качественный копирайтинг для разделов с жанрами фильмов. Объем материала большой, около 10 категорий, примерно по 3к-3300 символов. Требования: Опыт работы и знание дела. Пунктуальность и грамотность. Хорошая репутация.

    Семантическое ядро
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Составление копирайта и сбор СЯ для мультимедийного проекта

    Здравствуйте! Нам нужен человек или команда, которые составят хорошее семантическое ядро и на его базе смогут выполнить качественный копирайтинг для разделов с жанрами фильмов и игр. Объем материала большой, около 30-35 категорий, примерно по 3к-3300 символов. Требования: Опыт работы ...

    Семантическое ядро
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайт на английском

    Здравствуйте! Нужен человек который составит 2-3 Seo текста на адальт тематику, около 2к символов каждый, на английском языке.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автор на игровой портал

    $100

    Игровой портал, который нуждается в копирайте (описании) к играм. Заказы будут на 2 игры в день по ~800 символов, стабильно.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
$300
10 баллов
9 лет назад
Сео копирайт для категорий с фильмами
Еще одно хорошее сотрудничество с Артуром. Как и в прошлый раз остались очень довольны этим заказчиком. Рекомендую всем фрилансерам!
Второй раз заказываю СЕО копирайтинг у Андеря. Всё в сроки, качественно и профессионально! Планирую дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
$86
10 баллов
9 лет назад
Составление копирайта и сбор СЯ для мультимедийного проекта
Очень понравилось работать с Артуром. Грамотный и приятный в общении заказчик. Отдельно могу выделить: четкое ТЗ, быструю оплату, хорошее отношение к исполнителю. Рекомендую всем фрилансерам.
Ребята прекрасно справились с нашим заказом на составление семантического ядра и написание копирайтов для портала с мультимедийным контентом. Были учтены сроки и выдержано высокое качество. Приятно работать и будем сотрудничать дальше. Рекомендую.
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