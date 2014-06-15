О команде и деятельности: Наши проекты заняли свою нишу в рунете, и на данный момент мы выходим на западный рынок.

Если Вы специалист в какой-либо сфере IT и хотите к нам в команду, пишите мне в личку, постараюсь устроить.

О себе вкратце: Точен, пунктуален, ахуенен.