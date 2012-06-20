redix

Сергей redix

 
37 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Надёжный профессионал

Опыт разработки веб-сайтов порядка 10 лет.

Около 100 выполненных работ.

Разработка веб-сайтов это моя жизнь, а не просто работа.

Работайте с профессионалами и не пожалеете, работайте со мной.

ICQ: 169586147

Skype: sergey.p.izvekov

E-mail: [email protected]

Портфолио
Показать больше работ
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $2000
от 14 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги