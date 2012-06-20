Надёжный профессионал
Опыт разработки веб-сайтов порядка 10 лет.
Около 100 выполненных работ.
Разработка веб-сайтов это моя жизнь, а не просто работа.
Работайте с профессионалами и не пожалеете, работайте со мной.
ICQ: 169586147
Skype: sergey.p.izvekov
E-mail: [email protected]
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Портфолио
- ТК КИТ190 просмотров
- Агентство "Лагуна"140 просмотров
- Отель "Понтос"167 просмотров
- Сайт туристического агентства "KrasTour"170 просмотров
- Сайт компании "Энкель"159 просмотров
- Сайт гостиничного комплекса "Арго"144 просмотра
- Сайт группы компаний "Рекора"178 просмотров
- АЛЬЯНС группа компаний180 просмотров
- СОВМЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ торговая площадка181 просмотр
- Рекламное агентство Направление Успеха160 просмотров
- CEERU advisory & financing328 просмотров
- Агентство недвижимости "Реалит"158 просмотров
HTML-верстка
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Веб-программирование
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от 1 дня
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Интернет-магазины
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от 14 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
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нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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от $1000
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 2 дней
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Тестирование сайтов
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от 1 дня
нет рейтинга