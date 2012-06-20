Надёжный профессионал

Опыт разработки веб-сайтов порядка 10 лет.

Около 100 выполненных работ.

Разработка веб-сайтов это моя жизнь, а не просто работа.

Работайте с профессионалами и не пожалеете, работайте со мной.

ICQ: 169586147

Skype: sergey.p.izvekov

E-mail: [email protected]