html-верстальщик
Кроссбраузерная семантическая адаптивная верстка сайтов по psd макетам.
Профессиональные знания и навыки:
- html5
- css3
- jquery
- ajax
- sass
- gulp
- bootstrap
- кроссбраузерность(ie 9+, ios 8+, android 2.2+, opera 12+, chrome, safari, firefox, yandex)
- css - animation
- соблюдение стандартов W3C
- чистый код
- аккуратность
- пунктуальность
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Портфолио
- Landing page "Сеть кофеен Skuratov"203 просмотра
- Landing page "Концерт Тимати в Олимпийском"816 просмотров