rodgeric

Геннадий Чернов rodgeric

 
32 годаРоссия/Омск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
html-верстальщик

Кроссбраузерная семантическая адаптивная верстка сайтов по psd макетам.

Профессиональные знания и навыки:

  • html5
  • css3
  • jquery
  • ajax
  • sass
  • gulp
  • bootstrap
  • кроссбраузерность(ie 9+, ios 8+, android 2.2+, opera 12+, chrome, safari, firefox, yandex)
  • css - animation
  • соблюдение стандартов W3C
  • чистый код
  • аккуратность
  • пунктуальность
Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаAndroidHTMLCSSiOSBootstrapjQueryAjaxSASSGulp
Портфолио