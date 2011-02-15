Необходимо разработать дизайн дисконтной карты для покупателей магазина модной обуви и подготовить макет. Требования к макету http://www.mcard.kiev.ua/menu/5 Логотип во вложении
- $20Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Имеется дизайн интернет-магазина (файлы в формате PSD) необходимо: 1. Профессиональная верстка Требования к верстке: - Валидная XHTML - Соблюдаем семантику насколько возможно (Eg: элементы дизайна делаем с помощью CSS, ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать аналог dnevnik.ru со схожим функционалом. Детали проекта и бюджет обсуждаются в процессе общения. Рассматриваем только серьёзные предложения от серьёзных команд. Возможность веб поддержки в дальнейшем.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн баннера, который будет висеть на биг-борде на фасаде торгового центра. И представлять наш магазин. Наш магазин занимается продажей модной и стильной обуви для молодых девушек и женщин. Обувь можно посмотреть ...Верстка полиграфии46 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо нарисовать логотип, такой же как во вложении. Только: Вместо " Sorelle " написать таким же шрифтом " Labiani " И под надписью маленькими буквами, другим шрифтом FASHION SHOES И все ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад