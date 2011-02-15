roldg

Николай roldg

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн дисконтной карты

    $20

    Необходимо разработать дизайн дисконтной карты для покупателей магазина модной обуви и подготовить макет. Требования к макету http://www.mcard.kiev.ua/menu/5 Логотип во вложении

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка и натяжка макета на СMS PrestaShop

    Имеется дизайн интернет-магазина (файлы в формате PSD) необходимо: 1. Профессиональная верстка Требования к верстке: - Валидная XHTML - Соблюдаем семантику насколько возможно (Eg: элементы дизайна делаем с помощью CSS, ...

    CSSJavaScriptOpencartPrestaShop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание школьной образовательной сети

    Необходимо создать аналог dnevnik.ru со схожим функционалом. Детали проекта и бюджет обсуждаются в процессе общения. Рассматриваем только серьёзные предложения от серьёзных команд. Возможность веб поддержки в дальнейшем.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн баннера для магазина женской обуви

    $50

    Необходимо разработать дизайн баннера, который будет висеть на биг-борде на фасаде торгового центра. И представлять наш магазин. Наш магазин занимается продажей модной и стильной обуви для молодых девушек и женщин. Обувь можно посмотреть ...

    Верстка полиграфии46 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Корректировка логотипа

    $20

    Необходимо нарисовать логотип, такой же как во вложении. Только: Вместо " Sorelle " написать таким же шрифтом " Labiani " И под надписью маленькими буквами, другим шрифтом FASHION SHOES И все ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Корректировка логотипа
Замечательно поработали, спасибо! Оплата моментальная! Мои рекомендации Николаю!
Все сделано превосходно. В кратчайшие сроки. Рекомендую.
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