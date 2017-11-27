Нужен скрипт расчета стоимости изделия для сайта на html. Примерная форма ввода данных http://certainteed-vrn.ru/zont/calkulyator.html . Можно использовать эту, можно создать новую аналогичную, главное что бы я ее мог вставить в станицу на html. Формулы для ...