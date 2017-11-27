rupish

Евгений Рупышев rupish

 
38 летРоссия/Воронеж
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$255
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
KipenOksana
Оксана 
24 годаАлжир
3 года в сервисе
Была
год назад
44 отзыва(-2)
$90
10 баллов
2 года назад
Адаптивная верстка блока раздела сайта
Спасибо за работу
Оксана сразу поняла суть задачи. Работа проходила четко, без лишних вопросов. Результат отличный, буду обращаться.
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Dmitriy_Lev
Дмитрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Обновить wordpress на хостинге
Претензий нет.
Выполнить заказ не получилось, так как из-за обновления версии php на хостинге, удалилась база данных. Претензий к Дмитрию не имею.
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alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$150
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка готового сайта HostCMS
Сотрудничество прошло отлично. Евгений прекрасный заказчик. Всем рекомендую !
Александр выполнил задание на отлично, к тому же раньше положенного срока. Учел все нюансы. Был всегда на связи. Отличный специалист!
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koshko111
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Создание моделей металлочерепицы в 3DS MAX
ТЗ доступно и внятно, хорошая обратная связь. Рекомендую.
Выполнено точно по ТЗ, в оговоренный срок и стоимость. Всегда на связи. Рекомендую.
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hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Наполнение сайта
Отличный заказчик. Никаких проблем, только положительные эмоции от сотрудничества!
Отличный исполнитель. Быстро и качественно! Всегда на связи. Рекомендую!
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