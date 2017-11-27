[list][*]CSS, HTML, JS, jQuery[*]Кроссбраузерность[*]Иконки SVG или CSS [/list] Макеты в ТЗ.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад
- 3D-графика4 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть действующий фиксированный сайт 1024px, сделанный на HostCMS. Необходимо сверстать адаптивную версию CSS под смартфоны. Задачи: 1) Мобильная версия должна воспринималась поисковиками без ошибок. 2) Сайт должен остаться удобным и информативным. [url=https://bion.pro/]сайт[/url]HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Сайты работают на старом wordpress. По ошибке я обновил wordpress на хостинге, и два сайта не работают. Нужно востановить. Бекапы на хостинге есть.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется создать ряд моделей профилей металлочерепицы по чертежам. Четыре профиля по две модели: 1-я модель - три волны в длину. 2-я модель - сегмент профиля для возможности использовать в моделировании кровли, применяя atiles. все файлы нужны будут для дальнейшего ...3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать скрипт наполнения сайтаЗавершен6 лет назад
- $70
Нужен качественный рерайт описания строительных материалов с уникальностью не менее 85 % по Advego. Всего 10 тем, общий объем около 50000 знаков. Готов платить по 50руб/1т.з. Тестовый текст 1000 з. оплачивается. ТЗ во вложении, оплата qiwi. Тестовый ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен скрипт расчета стоимости изделия для сайта на html. Примерная форма ввода данных http://certainteed-vrn.ru/zont/calkulyator.html . Можно использовать эту, можно создать новую аналогичную, главное что бы я ее мог вставить в станицу на html. Формулы для ...Завершен10 лет назад
Имеется основной сайт- каталог строительных материалов разных производителей. Нужно создать небольшие сайты (по 6-10 станиц) конкретно по производителю стой. материала, для привлечения клиентов, которые ищут товар определенного производителя или определенную группу товаров. Всего 18 сайтов. Пример мини ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт на HTML, в нем надо разместить каталог фирм с формой поиска (фильтр), с добавлением фирм через админку.Закрыт11 лет назад