Необходим опытный специалист который займётся раскруткой сайта по продаже парфюмерии и косметики AVON в Азербайджане , одновременно нужно дать рекомендации по наполнению и оптимизации сайта контента. Сайт довольно старый 3-4 года и в CMS opencart. ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт3 года назад
На сайте rara.az есть формы Breezing forms, 3 формы работает не корректно нужно исправить. Точнее после заполнение формы и нажатие кнопки отправить появляется страница с ощибкой 404. хотя письмо приходит. На сайте есть и другие ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно настроит формы для отправки данных на нужной e-mail ! сайт www.rara.az формы в меню tutor request, become a tutor и our services>incentive conversation.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Александр Год назад Вы выполнили этот заказ. Хотели узнать цену на выполнение заказа. Техническое задание Страница регистрации для всех 1. Возможность регистрироваться заказчиком или перевозчиком. Личный кабинет перевозчика 1. Перевозчик может добавлять свой транспорт 2. Весь транспорт имеет определенный набор параметров, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад