IT, компьютеры, работа в интернете
Настройка доступа в Интернет и распределение общего трафика.
Администрирование локальных сетей (одноранговых‚ доменных).
Использование IT-технологий при анализе и оптимизации информационных систем.
Настройка систем защиты информации.
Сбор и настройка периферии.
Знание‚ программирование стандартных и создание новых конфигураций 1С:Предприятие(7.7‚ 8.1‚ 8.2).
Знание языков программирования Delphi‚ HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ PHP.
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Анимация
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Баннеры
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Дизайн сайтов
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Иконки и Пиксель-арт
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Логотипы и Знаки
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Фотосъемка
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