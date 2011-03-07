sam0var

Михаил sam0var

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
IT, компьютеры, работа в интернете

Настройка доступа в Интернет и распределение общего трафика.

Администрирование локальных сетей (одноранговых‚ доменных).

Использование IT-технологий при анализе и оптимизации информационных систем.

Настройка систем защиты информации.

Сбор и настройка периферии.

Знание‚ программирование стандартных и создание новых конфигураций 1С:Предприятие(7.7‚ 8.1‚ 8.2).

Знание языков программирования Delphi‚ HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ PHP.

Анимация
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от $30
от 1 дня
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Баннеры
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от $30
от 1 дня
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Дизайн сайтов
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от $100
от 3 дней
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Иконки и Пиксель-арт
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от $30
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
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от $30
от 1 дня
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Фотосъемка
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от $30
от 1 дня
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