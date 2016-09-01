secgroup16

Интересует рерайт/копирайт по теме видеонаблюдение, системы безопасности, контроль доступа. Написание статей/новостей на заданую тему, рерайт описаний товаров. Если все устроит сотрудничать будем на постоянной основе. Пример новости в аттаче. ...