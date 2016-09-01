secgroup16

Павел secgroup16

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kappka
30 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта
CSSHTML
Отличный заказчик, приятен в общении, рад сотрудничеству!
Все сделано на отлично, в срок и, главное, недорого. Искренне рекомендую! Буду обращаться ещё
Ответный отзыв
mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
$30
10 баллов
6 лет назад
Настроить сервер php+apache+nginx
ApacheNginxPHP
Хороший заказчик, из тех с кем реально комфортно работать!
Все сделано максимально быстро и качественно. Получил бесплатно еще пару советов )
Ответный отзыв
DmitriyPhomin
Руслан 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Верстка лендинга
Всё на высшем уровне! Спасибо за приятное сотрудничество. Рекомендую)
Спасибо Руслану за верстку лендинга. Работа отлично выполнена, быстро и качественно. Учтены все пожелания, профессиональный подход. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
$30
10 баллов
8 лет назад
Оптимизация настроек сервера
ApacheCentOSMySQLNginx
Хорошо сработались думаю что продолжим сотрудничать!
Все сделано на высшем уровне! Даже чуть больше чем просили )
Ответный отзыв
zemliani4ka
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Верстка 1-й страницы + адаптив
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Все очень качественно и быстро!
Ответный отзыв
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