secgroup16

Преверстать сайт investzoloto.ru + адаптив
- HTML-верстка17 заявокЗакрыт5 лет назад
Адаптивная, кроссбраузерная верстка шаблона сайта интернет-магазина HTML+CSS. Есть исходники PSD и иконок. Примерно 5-6 страниц Пример страниц https://yadi.sk/d/kqpM40WECdYffAЗавершен6 лет назад
Починить доступ к phpmyadmin после вмешательства хостинг-провайдера в конфиги и выполнить оптимизацию производительностиСистемное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется валидно-адаптивно сверстать лендинг по прилагаемому макету. Макет есть в PSDЗавершен8 лет назад
Интересует рерайт/копирайт по теме видеонаблюдение, системы безопасности, контроль доступа. Написание статей/новостей на заданую тему, рерайт описаний товаров. Если все устроит сотрудничать будем на постоянной основе. Пример новости в аттаче. ...Рерайтинг22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо провести тюнинг сервера на Centos 7 (apache + nginx + mysql) для увеличения скорости. Проверить корректность текущей конфигурацииСистемное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется переверстать главную страницу сайта http://www.sec-group.ru/ по прилагаемому шаблонуЗавершен8 лет назад
Требуется верстка html+css+js с сохранением (по возможности) существующегодизайна сайта www.sec-group.ru (главная,категория, карточка товара). Адаптив – нужно предложить и согласовать логичную компоновку объектов страницы под разные размеры экранов.Завершен9 лет назад