serious_samuel

Требуется разработка мобильной игры для платформ iOS и Android с механикой «3 в ряд». Необходимы функции изменения оформления, игра с компьютером, онлайн-игра с другими пользователями, чат, таблица лидеров и внутриигровые покупки. Дизайн будет предоставлен, ожидается информация о стоимости и сроках выполнения работы.