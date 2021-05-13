serious_samuel

Серьезный serious_samuel

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Iljar96
Ильяр 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
2 года назад
Cоздать сайт по макету
Спасибо за классный проект! Рад был поработать надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень оперативная работа, сделано всё как надо. Человек явно разбирается в сайтостроении. Могу только рекомендовать.
Ответный отзыв
demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
$30
10 баллов
4 года назад
Добавить систему верификации почты в форму Contact Form 7 на Wordpress
WordPress
Четкое тз, своевременная проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень профессиональный подход - оперативное выполнение задачи, знание сложных систем, разумные цены. Могу только рекомендовать.
Ответный отзыв