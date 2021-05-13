serious_samuel

Требуется завершить дизайн сайта в Figma, включая мобильную версию. Основные страницы и иллюстрации готовы. Ожидается оперативная работа и готовность к передаче на верстку. Рассмотрим предложения по условиям сотрудничества и диапазону цен.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрытгод назад
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Отзывы фрилансеров
$80
10 баллов
2 года назад
Спасибо за классный проект! Рад был поработать надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень оперативная работа, сделано всё как надо. Человек явно разбирается в сайтостроении. Могу только рекомендовать.
$30
10 баллов
4 года назад
WordPress
Четкое тз, своевременная проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень профессиональный подход - оперативное выполнение задачи, знание сложных систем, разумные цены. Могу только рекомендовать.