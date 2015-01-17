5 лет опыта работы: PHP (Yii framework), JS+jquery, MySQL и другие связанные технологии.
Имею опыт работы над системами email-маркетинга, магазинами, парсерами, партнерскими
программами, комплексными онлайн сервисами, проектированием БД для проектов и др.
Большинство проектов проектировалось и разрабатывалось мной "с чистого листа".
1) Разработка комплексных Web-проектов c нуля + дальнейшее сопровождение.
Пример такого проекта и его описание есть в моем портфолио.
Создание API для таких проектов.
2) Создание отдельных скриптов для парсинга/грабинга контента сайтов-конкурентов и т.п.
3) Разработка бэкенда интернет-магазинов и других сайтов с нуля. Т.е. весь функционал кроме дизайна. Версткой профессионально не занимаюсь, только правки.
4) Бэкенд для приложений и игр в соц.сетях
И другой функционал для ваших Web-проектов.
Поддержка созданных проектов.