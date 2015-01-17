servocoder

Павел servocoder

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Web-проекты (создание с нуля и сопровождение), PHP, Yii, JS, MySQL... скрипты: парсеры, граберы и т.п.

5 лет опыта работы: PHP (Yii framework), JS+jquery, MySQL и другие связанные технологии.

Имею опыт работы над системами email-маркетинга, магазинами, парсерами, партнерскими

программами, комплексными онлайн сервисами, проектированием БД для проектов и др.

Большинство проектов проектировалось и разрабатывалось мной "с чистого листа".

1) Разработка комплексных Web-проектов c нуля + дальнейшее сопровождение.

Пример такого проекта и его описание есть в моем портфолио.

Создание API для таких проектов.

2) Создание отдельных скриптов для парсинга/грабинга контента сайтов-конкурентов и т.п.

3) Разработка бэкенда интернет-магазинов и других сайтов с нуля. Т.е. весь функционал кроме дизайна. Версткой профессионально не занимаюсь, только правки.

4) Бэкенд для приложений и игр в соц.сетях

И другой функционал для ваших Web-проектов.

Поддержка созданных проектов.

Отзывы заказчиков

froider
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Админка, для мониторинга авто-машин (фур), и сбора статистики.
Отлично поработали, в процессе работы возникали с нашей стороны дополнительные доработки и новые функции, что увеличило объем работ, но даже это не помешало сделать все качественно и быстро. Совершенно уверенно могу рекомендовать работать с Павлом, взаимодействие поставлено четко, сложные задачи и вопросы решаются оперативно, настоящий профессионал своего дела. Все сделал качественно и раньше срока, дает полезные рекомендации, всегда на связи. С удовольствием рекомендую данного специалиста. планирую продолжать взаимодействие с ним и далее.
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $30
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $500
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $300
нет рейтинга