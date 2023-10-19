shaban13official

Игорь shaban13official

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
С удовольствием выполню Ваше задание!

Всем, ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Меня зовут Игорь! Готов выполнить Ваше задание!

Могу гарантировать своевременное выполнение проекта и высокое качество работы! Давайте при общении обсудим детали задания и Ваши пожелания к его выполнению?

О себе:

1) С удовольствием выполню Ваше задание!

2) Нахожу способ =) Если не нашёл способ → создаю его.

3) Гарантирую высокое качество и своевременное выполнение Вашего проекта!

4) Не стесняйтесь спрашивать и задавать абсолютно любые вопросы!

5) Работаю по принципу - "Заказчик всегда прав!"

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от $7от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Рерайтинг
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Транскрибация
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от $7от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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от $5от 1 дня
#1229
Копирайтинг
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#3872
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