Сергей Симонов simmotorlpsimmotorlp
Всем привет! Меня зовут Сергей, я FrontEnd разработчик!
Услуги:
- верстка веб-страниц (HTML5, CSS3, Js) по готовому дизайну;
- установка вёрстки на CMS (MODX, Wordpress, Opencart);
- установка на домен и хостинг;
- доработка готовых проектов;
- работа с техническим заданием;
- настройка слайдеров, анимации, форм обратной связи.
Результат сотрудничества:
- соответствие готовых страниц вашему дизайну и техническому заданию;
- кросс-браузерность (гарантия работы ваших страниц во всех современных браузерах);
- чистый, валидный код (правильную структуру веб-страниц, применение тегов и классов по назначению);
- поддержка старых браузеров (при необходимости - обсуждается заранее);
- вовремя выполненная работа.
Почему я?
- отвечаю на сообщения;
- в процессе работы не пропадаю и держу Вас в курсе событий;
- выполняю задачу качественно.
Безусловно каждый проект оговаривается отдельно, учитываются все мелочи и тонкости задания!
Желаю хороших сайтов, высоких продаж и удачи!