Нужен специалист? Вы по адресу!

Всем привет! Меня зовут Сергей, я FrontEnd разработчик!

Услуги:

- верстка веб-страниц (HTML5, CSS3, Js) по готовому дизайну;

- установка вёрстки на CMS (MODX, Wordpress, Opencart);

- установка на домен и хостинг;

- доработка готовых проектов;

- работа с техническим заданием;

- настройка слайдеров, анимации, форм обратной связи.

Результат сотрудничества:

- соответствие готовых страниц вашему дизайну и техническому заданию;

- кросс-браузерность (гарантия работы ваших страниц во всех современных браузерах);

- чистый, валидный код (правильную структуру веб-страниц, применение тегов и классов по назначению);

- поддержка старых браузеров (при необходимости - обсуждается заранее);

- вовремя выполненная работа.

Почему я?

- отвечаю на сообщения;

- в процессе работы не пропадаю и держу Вас в курсе событий;

- выполняю задачу качественно.

Безусловно каждый проект оговаривается отдельно, учитываются все мелочи и тонкости задания!

Желаю хороших сайтов, высоких продаж и удачи!