slava6478350

Нужен исполнитель для периодического наполнения сайтов. Товарных позиции около 15–17 тыс. Исполнитель нужен на частичную занятость на долгий срок, конкретные задания выдаются несколько раз в месяц — от 50 до 500 позиции. Выполнять ...