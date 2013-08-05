slava6478350

Юрий slava6478350

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент менеджер

    $2500

    Нужен исполнитель для периодического наполнения сайтов. Товарных позиции около 15–17 тыс. Исполнитель нужен на частичную занятость на долгий срок, конкретные задания выдаются несколько раз в месяц — от 50 до 500 позиции. Выполнять ...

    Наполнение сайтов82 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен схожий сайт

    Необходимо сделать аналог сайта но под другую организацию и страну, то есть немного видоизменить и сделать рерайт статей. Разработка, верстка, правки дизайна, подключение модулей, тестирование. Наполнение каталога (150 позиций) Название ...

    Интернет-магазины26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер

    Нужен исполнитель для периодического наполнения сайтов. Товарных позиции около 15-17 тыс. Исполнитель нужен на частичную занятость на долгий срок, конкретные задания выдаются несколько раз в месяц - от 50 до 500 позиции. Выполнять ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн логотипа и визитки компании

    $50

    Доброго времени! Необходимо сделать логотип и уникальный простой значок к нему. Компания ООО «Инфатти» (Infatti LTD.)— основным направлением деятельности компании является оптовая и розничная торговля дорогой европейской сантехникой. Про логотип: ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад