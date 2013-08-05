slava6478350

Есть сайт, тематика сантехническое оборудование. Движок Magento Нужно поменять логику работы магазина, сделать редизайн. Подробности в личку.
- $1000Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Проблема: через админку обновляли Magento с 1.8.1 до 1.9. - во время обновления отвалился интернет - результат: 500 Internal Server Error. Суть задачи: обновить Magento без потери данных.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Нужен исполнитель для периодического наполнения сайтов. Товарных позиции около 15–17 тыс. Исполнитель нужен на частичную занятость на долгий срок, конкретные задания выдаются несколько раз в месяц — от 50 до 500 позиции. Выполнять ...Наполнение сайтов82 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать аналог сайта но под другую организацию и страну, то есть немного видоизменить и сделать рерайт статей. Разработка, верстка, правки дизайна, подключение модулей, тестирование. Наполнение каталога (150 позиций) Название ...Интернет-магазины26 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен исполнитель для периодического наполнения сайтов. Товарных позиции около 15-17 тыс. Исполнитель нужен на частичную занятость на долгий срок, конкретные задания выдаются несколько раз в месяц - от 50 до 500 позиции. Выполнять ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Доброго времени! Необходимо сделать логотип и уникальный простой значок к нему. Компания ООО «Инфатти» (Infatti LTD.)— основным направлением деятельности компании является оптовая и розничная торговля дорогой европейской сантехникой. Про логотип: ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт12 лет назад