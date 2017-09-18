slimskv

Ксения Шевчук slimskv

 
38 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать статью

    Добрый день! Нужно написать статья 2тыс.символов Главное ключевое слово - Купить отзывы на Гугл картах

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Убрать ошибки сайта

    Добрый день! Некоторые страницы сайта не попадают в индекс или в индексе, но не хотят нормально индексироваться  - в гугл консоль при проверке пишет нужно выявить ошибки, почему сайт нормально не индексируется и исправить сайт https://otzuvu.com.ua/

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка магазина на вордпрессе

    Настройка импорта/экспорта товаров с инет магазина (вариативные товары): -чтоб можно было выгрузить все продукты с сайта( не только записи или что-то еще, а именно товары -продукты), откорректировать существующие товары, добавить/удалить товары и загрузить назад на сайт ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работы по исправлению шаблона на Битрикс

    - Изменить шапку сайта (переместить слоган под логотип и сократить высоту по максимуму) - изменения в футере (тоже нужно сократить высоту, можно сделать блок "о компании шире" или перенести кнопки соцсетей над Информация - настроить обратный звонок ...

    Битрикс
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оформить страницу на Битрикс

    Есть страница Услуги на сайте http://imobi.com.ua/services/ Нужно переделать,чтоб она была в стиле лендинга :никаких левых, правых меню, только большие картинки каждой услуги (ремонт iPhone, ремонт iPad...) Например: http://ifixup.com.ua/ или http://trends.com.ua/ + сделать сверху дополнительное меню ( под главным меню): ремонт iPhone, ...

    Битрикс
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад