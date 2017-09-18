Добрый день! Нужно написать статья 2тыс.символов Главное ключевое слово - Купить отзывы на Гугл картах
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Добрый день! Нужно написать статья 2тыс.символов Главное ключевое слово - Купить отзывы на Гугл картахКопирайтинг1 заявкаЗакрыт2 года назад
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Добрый день! Нужно написать статья 2тыс.символов Главное ключевое слово - Купить отзывы на Гугл картахКопирайтинг1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день! Некоторые страницы сайта не попадают в индекс или в индексе, но не хотят нормально индексироваться - в гугл консоль при проверке пишет нужно выявить ошибки, почему сайт нормально не индексируется и исправить сайт https://otzuvu.com.ua/Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад
Настройка импорта/экспорта товаров с инет магазина (вариативные товары): -чтоб можно было выгрузить все продукты с сайта( не только записи или что-то еще, а именно товары -продукты), откорректировать существующие товары, добавить/удалить товары и загрузить назад на сайт ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- Изменить шапку сайта (переместить слоган под логотип и сократить высоту по максимуму) - изменения в футере (тоже нужно сократить высоту, можно сделать блок "о компании шире" или перенести кнопки соцсетей над Информация - настроить обратный звонок ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть страница Услуги на сайте http://imobi.com.ua/services/ Нужно переделать,чтоб она была в стиле лендинга :никаких левых, правых меню, только большие картинки каждой услуги (ремонт iPhone, ремонт iPad...) Например: http://ifixup.com.ua/ или http://trends.com.ua/ + сделать сверху дополнительное меню ( под главным меню): ремонт iPhone, ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад