Laravel + VUE разработка сайтов

Привет, дорогой заказчик, очень рад, что ты заглянул на мой профиль.

Моя основная деятельность WEB Developer Full stack (Программирование и верстка)

В работе использую PHP, JavaScript, Laravel, Vue.js, Wordpress и Joomla.

Фриланс для меня - не только источник дополнительного заработка, но и поле для усовершенствования своих навыков как в программировании, так и в общении с тобой. Поэтому я беру не много, а делаю максимально качественно.

К тому же, мне интересны те проекты, над которыми я работаю.