Laravel + VUE разработка сайтов
Привет, дорогой заказчик, очень рад, что ты заглянул на мой профиль.
Моя основная деятельность WEB Developer Full stack (Программирование и верстка)
В работе использую PHP, JavaScript, Laravel, Vue.js, Wordpress и Joomla.
Фриланс для меня - не только источник дополнительного заработка, но и поле для усовершенствования своих навыков как в программировании, так и в общении с тобой. Поэтому я беру не много, а делаю максимально качественно.
К тому же, мне интересны те проекты, над которыми я работаю.
Портфолио
- Сайт-каталог детского питания21 просмотр
- Автоэлектрик в Москве28 просмотров
- Каталог картонной упаковки20 просмотров
- Копченое мясо в Кременчуге30 просмотров
- Сайт для Ola-PPHUSp. zo.o. на Европейский рынок18 просмотров
- ПРОМ-СВЯЗЬ-ИНФОРМ15 просмотров
- Inebrya Украина28 просмотров
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $500от 14 дней
#1052
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $500от 14 дней
#1457