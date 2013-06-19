smarg

Артем smarg

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Цель яндекс метрика
Все прошло успешно и оперативно рекомендую к сотрудничеству
Отличный исполнитель, не первый раз обращаюсь. Человек знает свое дело. Задание сделал быстро
Ответный отзыв
Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Настройка целей Яндекс метрики в java скрипте
JavaJavaScript
сотрудничество пршло успешно рекомендую
Сразу вник в ТЗ. Оперативно все сделал. Рекомендую
Ответный отзыв