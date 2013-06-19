Есть скрипт приема заказов, нужно настроить срабатывание цели при нажатии на кнопку оформить заказ
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Есть скрипт приема заказов, нужно настроить срабатывание цели при нажатии на кнопку оформить заказ
Необходимо, что бы быстрые заказы (где покупателю предлагается ввести имя и телефон) поступали в общую админку insales со всеми "новыми" заказами.
Форма обратного звонка и быстрого заказа реализована js скриптом. Нужно установить в эту форму достижение целей Яндекс метрики.
Необходимо отредактировать шаблон заказа. Сделать страницу оформления заказа проще. Убрать лишние шаги и поля. Сменить кнопку Нужен человек, знакомый с системой ecommtools