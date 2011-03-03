smartseotech

Наша компания оказывает услуги в области интернет-маркетинга и web-разработки. Мы ищем профессиональных SEO-оптимизаторов с успешным опытом работы в данной области, способных самостоятельно вести проекты по продвижению. Нам требуется специалист на полный ...
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- $1000Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищем web-дизайнера‚ умеющего создавать понятные‚ юзабельные и красивые веб-интерфейсы, а также дорабатывать уже существующие. Нам требуется специалист на полный рабочий день (от 6 до 8 часов в день), пятидневная рабочая неделя, выходные ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать дизайн помещения для нового кафе.Интерьеры и Экстерьеры22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен ОЧЕНЬ КРУТОЙ ЛОГОТИП!!!!! и фирменный стиль к нему. Ищу только индивидуальных дизайнеров, делающих ОЧЕНЬ КРУТЫЕ работы. Просьба делетантов не беспокоить!!!!!Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо подготовить текст для Техцентра по ремонту Газелей. Также к тексту нужны рисунки (фото) от 1 до 3 по тематике.Копирайтинг9 заявокЗакрыт14 лет назад