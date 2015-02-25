Нужно создать парсер страниц вконтакте. За основу можно взять vkparser: http://vkparser.ru/ Видео с подробным описанием: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z-t0DDFf2Rk 90% функции уже реализованы в vkparser Функционал: - работать через ...
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Здравствуйте! Необходимо создать программу для размещения объявлений на авито. В функционале должны присутствовать: - регистрация и редактирование аккаунтов - мультиаккаунтость с поддержкой прокси - создание, редактирование, копирование объявлений или ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Здравствуйте! Сайт неправильно отображается в браузере сафари: - съезжает логотип - съезжает кнопка переключения языков - при открытий изображения оно оказывается частично за пределами экрана ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Установлен готовый шаблон Magento требуется дописать к нему 2 несложных модуля, настройть сайт и настроить внешний вид страниц сайта согласно макетам и тз. Макеты и тз передаю лично после знакомства ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Мы ищем человека, который хорошо умеет ретушировать фото. Бюджет пока не большой, так как находимся на уровне "стартапа". Сейчас нам нужно обработать более 250 фото. Фэшн съемка. Ждем Ваших предложений.Обработка фотографий51 заявкаЗакрыт10 лет назад
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Здравствуйте! Требуется внести небольшие коррективы в шаблон Wordpress Shuttershot (http://demo.fabthemes.com/shuttershot/): - Сделать сайт адаптивным(при просмотре сайта на мобильном устройстве мобильное меню заходит за логотип, сайт уходит за границы дисплея) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад