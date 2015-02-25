smartwl

Алекс smartwl

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсер VK

    Нужно создать парсер страниц вконтакте. За основу можно взять vkparser: http://vkparser.ru/ Видео с подробным описанием: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=z-t0DDFf2Rk 90% функции уже реализованы в vkparser Функционал: - работать через ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Постер для авито

    Здравствуйте! Необходимо создать программу для размещения объявлений на авито. В функционале должны присутствовать: - регистрация и редактирование аккаунтов - мультиаккаунтость с поддержкой прокси - создание, редактирование, копирование объявлений или ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить баги wordpress

    $5

    Здравствуйте! Сайт неправильно отображается в браузере сафари: - съезжает логотип - съезжает кнопка переключения языков - при открытий изображения оно оказывается частично за пределами экрана ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка Magento + создание 2 модулей

    Здравствуйте. Установлен готовый шаблон Magento требуется дописать к нему 2 несложных модуля, настройть сайт и настроить внешний вид страниц сайта согласно макетам и тз. Макеты и тз передаю лично после знакомства ...

    Magento
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно обработать более 250 фото. Фэшн съемка

    Здравствуйте. Мы ищем человека, который хорошо умеет ретушировать фото. Бюджет пока не большой, так как находимся на уровне "стартапа". Сейчас нам нужно обработать более 250 фото. Фэшн съемка. Ждем Ваших предложений.

    Обработка фотографий51 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести небольшие коррективы в шаблон Wordpress Shuttershot

    $30

    Здравствуйте! Требуется внести небольшие коррективы в шаблон Wordpress Shuttershot (http://demo.fabthemes.com/shuttershot/): - Сделать сайт адаптивным(при просмотре сайта на мобильном устройстве мобильное меню заходит за логотип, сайт уходит за границы дисплея) ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад