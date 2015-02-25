Здравствуйте. Мы ищем человека, который хорошо умеет ретушировать фото. Бюджет пока не большой, так как находимся на уровне "стартапа". Сейчас нам нужно обработать более 250 фото. Фэшн съемка. Ждем Ваших предложений.