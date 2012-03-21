snowman222

Роман snowman222

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
HTML, CSS, JS, PHP, CMS, WORDPRESS, WP THEME, Jquery

HTML, CSS, JS, PHP

кроссбраузерная, семантичная, валидная, легкая и современная верстка. С учетом всех ваших пожеланий. C качественно оптимизированной графикой и всем остальным, установка и настройка систем управления и создание шаблонов к ним. js & php в не сильно глобальных обьемах.

У сроков нижняя планка от дня до недели в зависимости от вида работ.

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга