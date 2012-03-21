HTML, CSS, JS, PHP, CMS, WORDPRESS, WP THEME, Jquery

HTML, CSS, JS, PHP

кроссбраузерная, семантичная, валидная, легкая и современная верстка. С учетом всех ваших пожеланий. C качественно оптимизированной графикой и всем остальным, установка и настройка систем управления и создание шаблонов к ним. js & php в не сильно глобальных обьемах.

У сроков нижняя планка от дня до недели в зависимости от вида работ.