HTML, CSS, JS, PHP, CMS, WORDPRESS, WP THEME, Jquery
HTML, CSS, JS, PHP
кроссбраузерная, семантичная, валидная, легкая и современная верстка. С учетом всех ваших пожеланий. C качественно оптимизированной графикой и всем остальным, установка и настройка систем управления и создание шаблонов к ним. js & php в не сильно глобальных обьемах.
У сроков нижняя планка от дня до недели в зависимости от вида работ.
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