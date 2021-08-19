﻿HTML5, CSS3, PHP, JS - разработка сайтов, опыт более 3х лет. Качественный уникальный код, с фреймоврками и БЕЗ использование каких-либо фреймворков, bootstap и т.п.

Разработка воронок (БОТОВ) в SmartSender. - опыт работы более пол года.

- Построения воронки ПРОДАЖ

- Воронки вебинары

- Работа с API

- Интеграция с сервисами

- Сбор информации о лидах и экспорт в Google таблицы

и многое другое..

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Instagram: @sofard_

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