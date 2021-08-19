Требуется сверстать проект на Vue с использованием Nuxt. Верстка должна быть адаптивной, с учетом дальнейшей интеграции с бэкендом через API. Срок исполнения - до понедельника, 10:00 утра. Откликайтесь только если уверены в соблюдении дедлайнов.
HTML5, CSS3, PHP, JS - разработка сайтов, опыт более 3х лет. Качественный уникальный код, с фреймоврками и БЕЗ использование каких-либо фреймворков, bootstap и т.п.
Разработка воронок (БОТОВ) в SmartSender. - опыт работы более пол года.
- Построения воронки ПРОДАЖ
- Воронки вебинары
- Работа с API
- Интеграция с сервисами
- Сбор информации о лидах и экспорт в Google таблицы
и многое другое..
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недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется сверстать макет из Figma на VUE и Nuxt с адаптивным дизайном. Верстка будет интегрироваться с бэком через API. Срок выполнения - до понедельника 10:00. Убедитесь в способности завершить проект в указанные сроки.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
4 года назад
Vue.js
Оплата вовремя, всегда на связи, хороший заказчик!
Ответный отзыв
Красавчик 👌