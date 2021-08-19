sofard

Юрий Диголян sofard

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

﻿HTML5, CSS3, PHP, JS - разработка сайтов, опыт более 3х лет. Качественный уникальный код,  с фреймоврками и БЕЗ использование каких-либо фреймворков, bootstap и т.п.

Разработка воронок (БОТОВ) в SmartSender. - опыт работы более пол года.

- Построения воронки ПРОДАЖ

- Воронки вебинары

- Работа с API

- Интеграция с сервисами

- Сбор информации о лидах и экспорт в Google таблицы

и многое другое.. 

Связь со мной:

Telegram: @sofard (на аватарке хаски)

Instagram:  @sofard_

Facebook: https://www.facebook.com/sofardx/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Frontend vue

    Требуется сверстать проект на Vue с использованием Nuxt. Верстка должна быть адаптивной, с учетом дальнейшей интеграции с бэкендом через API. Срок исполнения - до понедельника, 10:00 утра. Откликайтесь только если уверены в соблюдении дедлайнов.

    Vue.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка VUE + Nuxt

    Требуется сверстать макет из Figma на VUE и Nuxt с адаптивным дизайном. Верстка будет интегрироваться с бэком через API. Срок выполнения - до понедельника 10:00. Убедитесь в способности завершить проект в указанные сроки.

    Node.jsVue.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

nikapr321
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
4 года назад
Frontend vue
Vue.js
Оплата вовремя, всегда на связи, хороший заказчик!
Красавчик 👌
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