softunlimited

Специализация:

Разработка программных продуктов на платформе Microsoft .net и Microsoft SQL Server.

Разрабатываются с одинаково высоким качеством как web-приложения, так и windows-приложения любой сложности.

Основные используемые технологии:

.Net 2.0(C#, Visual Basic .net, ASP.net ), MS SQL Server 2000 (t-sql), XML/XSLT, HTML, JavaScript, а также прочие современные средства и технологии разработки программных продуктов.

Большой опыт (более 3 лет) разработки проектов на платформах .net и SQL Server, а с применением всех смежных с ними современных технологий и средств.

Общий опыт разработки с использованием SQL Server - более 7 лет.

Общий опыт разработки программных продуктов - более 10 лет.

Опыт руководства группой разработчиков - более 2 лет.

С небольшими проектами - работаю самостоятельно.

Для крупных проектов - есть команда опытных специалистов различных направлений: С++, дизайн, Flash, PHP, MySQL, а также дополнительные специалисты по основной специализации.

Мы берем деньги исключительно за работу - исходя из реальных трудозатрат - без "накруток" за потенциальную прибыльность проекта для клиента или статус самого клиента.