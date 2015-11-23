Добрый день. На сайте copy-vip.ru необходимо сделать ре-дизайн и доработки согласно приложенному Тех. заданию. Приоритет качеству работы и стоимости, сроки не горящие.
Интернет-магазины1 исполнитель
Закрыт
8 лет назад
Добрый день. На сайте copy-vip.ru необходимо сделать ре-дизайн и доработки согласно приложенному Тех. заданию. Приоритет качеству работы и стоимости, сроки не горящие.
Необходимо для интернет-магазина copy-vip.ru провести семантическую верстку нескольких товаров по требованиям schema.org и далее мне рассказать (по скайпу или любым другим способом) как это делать самому. Сайт на Joomla+ Joomshoping.
Необходимо изменить лист товаров на сайте copy-vip.ru согласно приложенному файлу. Сайт на Joomla + joomshoping.