Full stack разработчик(HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, Yii2/Node.js/Angular/React)

Full stack разработчик с 6 летним опытом работы.

Бэкенд делаю только на Yii2+mysql или nodejs+expressjs+mongodb.

Фронт, по желанию заказчика, либо обычная натяжка на движок, либо на angular7+/react, или же, при необходимости, на чистом javascript-е без фреймворков и библиотек, по спецификации es6.

Работаю на своем сервере, оплата по факту, способ оплаты: вебмани, яндекс деньги.

Если вас заинтересует моя кандидатура, можете связаться в любое удобное для вас время, буду рад сотрудничеству.

Контакты:

@steel_ray - телеграм

live:steel.18125 - skype

[email protected] - email