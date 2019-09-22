Full stack разработчик(HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, Yii2/Node.js/Angular/React)
Full stack разработчик с 6 летним опытом работы.
Бэкенд делаю только на Yii2+mysql или nodejs+expressjs+mongodb.
Фронт, по желанию заказчика, либо обычная натяжка на движок, либо на angular7+/react, или же, при необходимости, на чистом javascript-е без фреймворков и библиотек, по спецификации es6.
Работаю на своем сервере, оплата по факту, способ оплаты: вебмани, яндекс деньги.
Если вас заинтересует моя кандидатура, можете связаться в любое удобное для вас время, буду рад сотрудничеству.
Контакты:
@steel_ray - телеграм
live:steel.18125 - skype
[email protected] - email
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $100от 2 дней
#2610
HTML-верстка
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#4166