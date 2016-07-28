Нужен парс с www.mobile.de и www.alibaba.com Цель: собрать email адреса компаний в разделах по продаже дорогих автомобилей.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Адаптивно сверстать 2-3 контент страницы (текст + иконки) можно доработав шаблон (Хедер и футер есть). А так-же прикрутить слайдер.HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $550
Движок сайта joomla/wp/Битрикс/ваш вариант. Аналогичный модуль: http://sochi-triumf.ru/Flat или http://odn-k.ru/complex/#/4-2/2/999/ ( в примерах указанны дома корпусами, у нас подъезды) Внешний модуль: -Возможность выбора этажа и квартиры на поэтажном плане ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Пример работы модуля: http://taxovichkof.ru/ 1. В админке сделать возможность редактирования машин 2. Инфу о заказах тоже нужно продублировать в админке (+письмо на почту администратору). Срок выполнения: 10 дней ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Пример модуля можно посмотреть здесь: http://taxovichkof.ru/ Нужна полная привязка к админке, добавление и редактирование машин. Срок выполнения: 10 днейВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад