Движок сайта joomla/wp/Битрикс/ваш вариант. Аналогичный модуль: http://sochi-triumf.ru/Flat или http://odn-k.ru/complex/#/4-2/2/999/ ( в примерах указанны дома корпусами, у нас подъезды) Внешний модуль: -Возможность выбора этажа и квартиры на поэтажном плане ...