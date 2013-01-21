talicore

Иван talicore

 
35 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Нашел любимое дело.

Моим стимулом является радость в глазах клиента на результат работы.

Предлагаю Вам:

- разработать дизайн визитки, листовки, флаера, афиши;

- нарисовать PSD-макет сайта, который будет понятен верстальщику

- оформить открытку другу, разработать приглашение на свадьбу или сертификат на фотосет, нарисовать картинку-шапку для жежешечки или для группы Вконтакте;

- разработать логотип и фирменный стиль вашей компании;

Дизайн визитки
Портфолио
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $30
от 5 дней
#1223
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#1283
Фирменный стиль
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от $60
от 3 дней
#1483
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1488
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#2336
Логотипы и Знаки
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от $15
от 3 дней
#2978
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#5386
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