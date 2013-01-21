Нашел любимое дело.

Моим стимулом является радость в глазах клиента на результат работы.

Предлагаю Вам:

- разработать дизайн визитки, листовки, флаера, афиши;

- нарисовать PSD-макет сайта, который будет понятен верстальщику

- оформить открытку другу, разработать приглашение на свадьбу или сертификат на фотосет, нарисовать картинку-шапку для жежешечки или для группы Вконтакте;

- разработать логотип и фирменный стиль вашей компании;