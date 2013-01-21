Нашел любимое дело.
Моим стимулом является радость в глазах клиента на результат работы.
Предлагаю Вам:
- разработать дизайн визитки, листовки, флаера, афиши;
- нарисовать PSD-макет сайта, который будет понятен верстальщику
- оформить открытку другу, разработать приглашение на свадьбу или сертификат на фотосет, нарисовать картинку-шапку для жежешечки или для группы Вконтакте;
- разработать логотип и фирменный стиль вашей компании;
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Визитка для Ауди клуба459 просмотров
- Элемент из шапки сайта193 просмотра
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- Шапка для сайта nastada.com192 просмотра
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- Визитка "Ремонт компьютеров"3468 просмотров
- Визитка "Мастер ногтевого сервиса"3421 просмотр
- Визитка "Ремонт мобильных телефонов"2737 просмотров
- Вымпел "Детско-юношеская спортиная школа"292 просмотра
- Визитка "Винтаж - мультибрендовый магазин одежды"1633 просмотра
- Логотип "Lanway Travel"180 просмотров
Иконки и Пиксель-арт
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Дизайн продукции
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Фирменный стиль
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от $60
от 3 дней
#1483
Верстка полиграфии
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Баннеры
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от $10
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Логотипы и Знаки
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от $15
от 3 дней
#2978
Дизайн сайтов
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от 5 дней
#5386