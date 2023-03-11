teplenev_m

Максим teplenev_m

 
29 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Руководитель команды разработчиков
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей