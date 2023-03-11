teplenev_m

Приветствую. Имеются два сайта-визитки на одной из старых (не древних, просто не самой свежей) версии Битрикса (нелицензионная) Развернуты сайты на хостинге Timeweb, доступы имеются, протестированы мной. Я выступаю в роли менеджера проекта, вся коммуникация с заказчицей ...