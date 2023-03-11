teplenev_m

Есть два файла / мини-проекта: wineOfficeSupport.cpp - 180 строк installOfficeSupport.cc - 20 строк Одна из них, понятное дело, упаковывает другую в исполняемый для linux. Назначение софтины, что имеется: добавить в реестр (формально Windows, на деле Wine-вский) ключи реестра для ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системное программированиенет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Привет! Есть моды для Minecraft, 7 файлов в формате .jar, общим весом 17.3 Мб, которые написаны на 1.7.10. Нужно перенести их или переписать на 1.12.2 на Forge. Жду ваших предложений - с указанием цены (можно ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Приветствую. Имеются два сайта-визитки на одной из старых (не древних, просто не самой свежей) версии Битрикса (нелицензионная) Развернуты сайты на хостинге Timeweb, доступы имеются, протестированы мной. Я выступаю в роли менеджера проекта, вся коммуникация с заказчицей ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад